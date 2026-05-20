La Junta impulsa en Huelva el futuro Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía

La Junta de Andalucía continúa avanzando en la creación del futuro Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía (CIECA), una infraestructura estratégica que tendrá su sede en Huelva y que aspira a convertirse en un referente andaluz en sostenibilidad, innovación y empleo verde.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha publicado ya la preadjudicación del contrato para la puesta en marcha y dinamización del centro, un servicio valorado en 324.280 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses.

El futuro centro se ubicará en las instalaciones municipales de Los Rosales gracias a un convenio firmado el pasado mes de noviembre entre la Junta y el Ayuntamiento de Huelva, dentro de una iniciativa orientada a impulsar nuevos modelos de producción y consumo basados en la economía circular.

El proyecto nace además al amparo de la Ley de Economía Circular de Andalucía y busca favorecer la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades y entidades innovadoras vinculadas a la sostenibilidad.

El contrato contempla la creación de un equipo técnico especializado encargado de coordinar acciones de formación, asesoramiento, innovación, divulgación y emprendimiento relacionadas con la economía circular.

Entre las actuaciones previstas destacan la incubación de startups, el desarrollo de herramientas digitales orientadas a la sostenibilidad y la creación de una ventanilla única de apoyo a empresas, universidades, organismos de investigación y administraciones locales.

La Junta considera que este nuevo centro permitirá situar a Andalucía “a la vanguardia” de la transición hacia un modelo económico más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, favoreciendo además la captación de inversiones y la creación de empleo verde.

El CIECA pretende convertirse en un espacio de conexión entre conocimiento, innovación y tejido empresarial, actuando como punto de encuentro para el desarrollo de soluciones vinculadas a los retos ambientales y económicos actuales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva aportará las instalaciones del Centro Municipal Los Rosales y colaborará en la difusión y dinamización de la actividad del organismo, además de trabajar en la atracción de empresas estratégicas relacionadas con el sector.

Con esta iniciativa, Huelva refuerza su posicionamiento como uno de los territorios andaluces vinculados al desarrollo de nuevos proyectos ligados a la sostenibilidad, la innovación y la transformación industrial verde.