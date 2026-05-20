Lepe impulsa nuevas inversiones en La Antilla con la renovación del saneamiento de Estrella de Mar

El Ayuntamiento de Lepe continúa avanzando en su plan de inversiones en La Antilla con la ejecución de las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Estrella de Mar, una de las principales vías de la zona de playa.

El alcalde lepero, Adolfo Verano, ha visitado este martes los trabajos acompañado por miembros del equipo de gobierno y responsables técnicos del proyecto, destacando la importancia de unas actuaciones que buscan mejorar servicios básicos e infraestructuras de cara al futuro.

Las obras cuentan con un presupuesto de 214.170 euros, financiados al 50% entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el propio Ayuntamiento de Lepe, y están siendo ejecutadas por la empresa Joseli Obras Civiles junto a Aqualia.

Los trabajos se desarrollan en la calle Estrella de Mar, en primera línea de playa y junto al paseo marítimo de La Antilla, donde se está sustituyendo la antigua red de saneamiento por una nueva tubería de PVC de mayor capacidad y una vida útil estimada de cien años.

Durante la visita, Adolfo Verano aseguró que estas actuaciones forman parte de “un importantísimo plan de inversiones” impulsado en el municipio y especialmente en La Antilla, donde actualmente coinciden distintas obras de mejora urbana.

Por su parte, el responsable de Aqualia en Lepe, Delfín Moreno, explicó que la actuación permitirá resolver los problemas que presentaba la antigua infraestructura y garantizar el servicio a largo plazo gracias a la instalación de una red más moderna y resistente.

El alcalde también destacó que esta intervención se integra dentro de un paquete inversor cercano a los cinco millones de euros destinado al acondicionamiento de calles, caminos, asfaltado y mejoras de saneamiento tanto en La Antilla como en el núcleo urbano de Lepe.

Actualmente también se ejecutan actuaciones en zonas como Vera de Mar, Avenida Castilla, el carril bici o la playa Central, mientras que en las próximas semanas está previsto el inicio de nuevas obras en Paseo de las Cumbres, calle Avutarda y calle Barlovento.

Además, el Ayuntamiento ha anunciado futuras actuaciones en la calle Badajoz de Lepe dentro de este mismo plan de mejora urbana.

“Estamos en el momento de invertir en La Antilla y de cuidar nuestro destino”, señaló Adolfo Verano, quien insistió en que, aunque muchas de estas infraestructuras no sean visibles al encontrarse soterradas, resultan fundamentales para garantizar servicios de calidad y preparar el municipio para el futuro.