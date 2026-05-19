Los impulsores del Aeropuerto Cristóbal Colón presentan el proyecto a la Universidad de Huelva

Los impulsores del proyecto del Aeropuerto Cristóbal Colón han mantenido un encuentro institucional con responsables de la Universidad de Huelva para dar a conocer los detalles de la iniciativa y abordar sus principales líneas de desarrollo.

La reunión contó con la participación de los promotores del proyecto, Alfredo González Quintero y Alfredo González González, junto al rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, y la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo.

Durante el encuentro, los responsables del futuro aeropuerto expusieron un modelo centrado especialmente en la logística, la conectividad y la atracción turística internacional, defendiendo además un crecimiento “sostenible y ordenado” adaptado a las necesidades de la provincia.

Los promotores señalaron que la infraestructura pretende convertirse en un motor de desarrollo económico para Huelva, potenciando sectores estratégicos vinculados al turismo, las exportaciones y el transporte de mercancías.

Uno de los aspectos abordados durante la reunión fue precisamente la sostenibilidad del proyecto, planteada por sus impulsores como uno de los ejes fundamentales de la futura infraestructura aeroportuaria.

Desde la Universidad de Huelva también se trasladaron distintas inquietudes relacionadas con la iniciativa, cuestiones que, según explicaron los promotores, serán estudiadas y analizadas dentro del proceso de desarrollo del proyecto.

Los responsables del Aeropuerto Cristóbal Colón agradecieron la disposición mostrada por la institución académica y defendieron la importancia de mantener un diálogo abierto con administraciones, agentes sociales y el ámbito universitario.

El encuentro se desarrolló en un clima de colaboración institucional y de intercambio de impresiones sobre una infraestructura que aspira a mejorar la conectividad de la provincia y reforzar su proyección internacional.