La Diputación mejora 90 kilómetros de caminos del Rocío para garantizar la seguridad de las hermandades

La Diputación de Huelva está ejecutando actuaciones de mejora y acondicionamiento en cerca de 90 kilómetros de caminos vinculados a la Romería del Rocío con el objetivo de garantizar la seguridad y la transitabilidad durante el paso de las hermandades.

Los trabajos, incluidos dentro del Plan Romero 2026, cuentan con una inversión de 180.000 euros y se desarrollan sobre un total de 15 caminos distribuidos por distintos puntos de la provincia, coincidiendo con el inicio de la peregrinación de las filiales hacia la aldea almonteña.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela, ha supervisado este lunes el estado de las actuaciones junto a la primera teniente de alcalde de Almonte, Antonia Rocío Pérez.

Durante la visita, Cayuela destacó que las obras se han ejecutado a través de la empresa pública Tragsa y se centran especialmente en las zonas de mayor tránsito de peregrinos y vehículos para “garantizar que tanto la ida como la vuelta de las hermandades se desarrolle con total normalidad y sin incidencias”.

Las actuaciones se distribuyen por los términos municipales de Trigueros, Beas, Niebla, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte e Hinojos.

Los trabajos incluyen distintas actuaciones según el tipo de firme de cada camino. En los trazados asfaltados se están realizando reparaciones de pavimento y bacheo, mientras que en los caminos de naturaleza granular se están ejecutando labores de explanación y reperfilado para mejorar la circulación.

Entre las vías en las que se ha actuado destacan los caminos de Trigueros-Niebla y Tarajales, donde se han llevado a cabo tanto trabajos de bacheo como de reperfilado. También se han realizado mejoras en caminos muy transitados durante la romería como Arrayán, Villamanrique, Bodegones o Cabezudos.

Además, la Diputación ha intervenido en otros puntos clave como los caminos de Moriscos II, Del Pino, Villalba del Alcor a Almonte, Lucena del Puerto a Almonte, Membrillo, la pista forestal de Hinojos o el entorno de El Rocío, incluyendo las conexiones R-30 y R-40.

Junto a las obras de acondicionamiento, la institución provincial ha instalado señalización provisional en los caminos en obras y en distintos cortes de carretera para facilitar el tránsito seguro de las hermandades durante la ida y la vuelta de la romería.

La actuación forma parte del amplio dispositivo especial que las administraciones despliegan cada año durante el Rocío para garantizar la seguridad, la movilidad y la conservación de unos caminos que durante estos días soportan el paso de miles de peregrinos, animales, tractores, carriolas y vehículos de apoyo.