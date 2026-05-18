Aljaraque aprueba el presupuesto más alto de su historia con casi 25 millones de euros

El Ayuntamiento de Aljaraque ha aprobado en pleno los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que alcanzan los 24,8 millones de euros y que se convierten en las más elevadas de la historia del municipio.

El alcalde, Adrián Cano, ha destacado que se trata de “unos presupuestos equilibrados” que mantienen las bonificaciones fiscales aplicadas en los últimos años e incorporan nuevas medidas de alivio tributario, como las aprobadas recientemente en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Según ha explicado el regidor, las cuentas cumplen además con la regla de gasto marcada por el Gobierno central y con el Plan Económico y Financiero al que está sometido actualmente el consistorio.

Desde el equipo de gobierno señalan que estos presupuestos consolidan el importante incremento del gasto realizado ya en 2025, cuando las cuentas municipales crecieron un 25 %. En este sentido, destacan especialmente el mantenimiento de las ayudas sociales, la atención a colectivos locales y las partidas destinadas a cultura, fiestas y tradiciones del municipio.

Uno de los aspectos más relevantes del presupuesto será el apartado inversor. Aunque las cuentas recogen inicialmente más de 500.000 euros en inversiones, el Ayuntamiento prevé elevar esa cifra mediante incorporaciones de remanente hasta superar los 2,7 millones de euros.

Entre las actuaciones previstas figura el plan de asfaltado actualmente en proceso de licitación, con una inversión superior a los 840.000 euros para mejorar el estado de numerosas calles del municipio.

El alcalde ha subrayado además que las nuevas cuentas municipales contemplan un refuerzo de servicios considerados prioritarios, especialmente en seguridad y limpieza. Para ello se incrementarán las partidas de personal destinadas tanto a la Policía Local como al área de Infraestructuras.

Con este presupuesto, el Ayuntamiento busca mantener la estabilidad económica del consistorio al tiempo que impulsa nuevas inversiones y mejora los servicios públicos en uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional del área metropolitana de Huelva.