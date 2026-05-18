El Rocío arranca en la provincia con las salidas de Ayamonte e Isla Cristina

La provincia de Huelva comenzará este lunes a vivir plenamente el ambiente rociero con la salida de las hermandades de Ayamonte e Isla Cristina, las primeras filiales onubenses en iniciar el camino hacia la aldea de El Rocío.

Desde primeras horas de la mañana, cientos de peregrinos acompañarán a sus simpecados en unas salidas cargadas de emoción, sevillanas, tamboriles y despedidas multitudinarias. Ambos municipios se preparan para vivir una de las jornadas más especiales del año, con calles adornadas y numerosas muestras de fervor rociero antes de emprender varios días de camino.

Las dos hermandades afrontarán además algunos de los recorridos más largos de la provincia hasta alcanzar la aldea almonteña, atravesando distintos puntos de la geografía onubense en una peregrinación marcada por la convivencia, la fe y la tradición.

Con la salida de Ayamonte e Isla Cristina se abre oficialmente el camino rociero de las hermandades de Huelva, que durante toda la semana irán incorporándose de manera progresiva rumbo a Pentecostés y al esperado encuentro con la Blanca Paloma.