La Sierra prepara nuevos proyectos con fondos europeos para transformar sus municipios

La Diputación de Huelva y los ayuntamientos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche continúan avanzando en la puesta en marcha de las Estrategias de Desarrollo Local Integrado (EDIL), unos planes cofinanciados al 85% con fondos FEDER destinados a impulsar proyectos de modernización, sostenibilidad y mejora de los municipios.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha mantenido esta semana una reunión de trabajo en Aracena junto a representantes de 15 municipios de la comarca para concretar prioridades y coordinar las futuras actuaciones.

Durante la jornada participaron alcaldes, alcaldesas, técnicos municipales y secretarios de los ayuntamientos integrados en el Área Urbana Funcional de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

En el encuentro se analizaron de manera individualizada los proyectos previstos en municipios como Linares de la Sierra, Los Marines, Higuera de la Sierra, Cañaveral de León, Santa Olalla del Cala o Fuenteheridos, entre otros.

Las actuaciones previstas dentro de estas estrategias incluyen proyectos relacionados con movilidad sostenible, digitalización, eficiencia energética, regeneración de espacios públicos y patrimoniales, además de iniciativas de dinamización social.

David Toscano destacó durante la reunión que la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos resulta “fundamental para convertir los fondos europeos en proyectos útiles y cercanos capaces de mejorar la vida de las personas”.

El presidente provincial subrayó además la importancia de que las administraciones acompañen especialmente a los municipios pequeños en la gestión de oportunidades vinculadas a los fondos europeos.

En las sesiones de trabajo participan además distintos servicios técnicos de la Diputación relacionados con contratación, infraestructuras, desarrollo local, medio ambiente, tecnología y servicios sociales, con el objetivo de agilizar la ejecución de las actuaciones previstas.

Los planes EDIL forman parte de la estrategia provincial para impulsar un modelo de desarrollo más sostenible, moderno y cohesionado en distintas comarcas de la provincia onubense.