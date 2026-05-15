Aqualia refuerza su compromiso con El Rocío con 5.000 jarrillos reutilizables

La romería de Romería de El Rocío volverá a dar este año un paso hacia la sostenibilidad gracias a la iniciativa impulsada por Aqualia, que ha entregado 5.000 jarrillos metálicos reutilizables a distintas hermandades rocieras de la provincia de Huelva con el objetivo de reducir el consumo de plásticos durante el camino.

La entrega oficial se ha celebrado en el Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación de Huelva, institución que respalda esta iniciativa desde sus primeras ediciones.

El diputado de Medioambiente, Arturo Alpresa, participó en el acto junto a representantes de las empresas suministradoras de agua y destacó la importancia de fomentar prácticas más respetuosas con el entorno durante la romería.

Por tercer año consecutivo, Aqualia pone en marcha esta campaña destinada a promover el consumo de agua de la red pública y disminuir la utilización de envases de plástico de un solo uso en los caminos rocieros.

Los jarrillos metálicos, pensados para soportar las altas temperaturas y el uso continuado durante la peregrinación, serán utilizados por romeros de hermandades pertenecientes a municipios como Hinojos, Almonte, Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Valverde del Camino, Moguer, San Juan del Puerto y Cartaya.

La jefa de la Unidad de Gestión de Aqualia en Huelva, Verónica Gómez, subrayó durante el acto el compromiso de la compañía con los municipios donde presta servicio y con la conservación del entorno natural vinculado a una celebración tan multitudinaria como El Rocío.

Además de esta iniciativa medioambiental, la empresa ha recordado el importante despliegue técnico que realiza cada año en la aldea de El Rocío para garantizar el suministro de agua potable y la gestión de aguas residuales durante una romería que llega a reunir a más de un millón de personas en apenas unos días.

Un operativo que multiplica la capacidad habitual de unas infraestructuras diseñadas para atender a una población mucho menor y que se convierte cada año en uno de los grandes retos logísticos de la romería rociera.