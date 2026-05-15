La Diputación y la UHU impulsan prácticas laborales para jóvenes con discapacidad

La Diputación de Huelva y la Universidad de Huelva continúan reforzando su colaboración para favorecer la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad a través del programa FEADI, una iniciativa formativa orientada a mejorar la empleabilidad y la autonomía personal del alumnado.

Dentro de este programa, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha mantenido un encuentro con Martina Pallarés, alumna que actualmente realiza prácticas formativas en la institución provincial.

Durante la visita, en la que también participó la diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz, la estudiante compartió su experiencia en la Diputación y conversó sobre sus inquietudes personales y su afición por la Semana Santa.

Las prácticas forman parte del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones para facilitar experiencias académicas externas al alumnado del programa FEADI, destinado a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista.

El proyecto alcanza este curso su quinta edición y está dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Bajo el título “Capacitación para la Atención al Público”, el programa combina formación teórica y prácticas profesionales entre octubre de 2025 y junio de 2026 con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y reforzar la autonomía personal de los participantes.

La formación es gratuita y está financiada por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo Plus.

Las prácticas curriculares tienen una duración aproximada de un mes y permiten al alumnado desarrollar habilidades laborales en entidades colaboradoras como la Diputación de Huelva.

Desde la institución provincial destacan que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El objetivo, subrayan, es favorecer que jóvenes como Martina puedan desarrollar sus capacidades y acceder al mercado laboral en condiciones de mayor igualdad y autonomía.