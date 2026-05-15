La polémica zona azul entra hoy en vigor en Matalascañas entre críticas vecinales

La implantación de la nueva ORA en Matalascañas entra en funcionamiento desde este viernes en medio de una fuerte polémica social y política que lleva semanas enfrentando al Ayuntamiento de Almonte con parte de los vecinos del núcleo costero.

El nuevo sistema de estacionamiento regulado comienza a aplicarse con tarifas diferenciadas según el perfil del usuario, aunque su puesta en marcha continúa generando rechazo entre colectivos vecinales, trabajadores y propietarios que consideran que la medida afectará negativamente a la vida diaria y al acceso a la playa durante el verano.

Las críticas se han intensificado especialmente en redes sociales y plataformas ciudadanas desde que el Consistorio anunciara la regulación del aparcamiento como una herramienta para mejorar la movilidad y favorecer la rotación de vehículos en los meses de máxima afluencia turística.

Frente a las acusaciones de “afán recaudatorio” lanzadas por algunos vecinos, el Ayuntamiento sostiene que el modelo no aplica una tarifa única y que contempla gratuidad y bonificaciones para distintos perfiles.

Así, los residentes empadronados en Matalascañas podrán aparcar gratuitamente en las zonas reguladas, mientras que los vecinos de Almonte y El Rocío tendrán acceso gratuito en la zona verde y tarifas reducidas en el resto de áreas.

También se han establecido bonos específicos para trabajadores y propietarios de viviendas, además de precios diferenciados para visitantes ocasionales según la cercanía de las plazas a la playa.

Las tarifas generales oscilarán entre los cuatro y los ocho euros diarios dependiendo de la zona de estacionamiento.

El Ayuntamiento defiende además que los precios fijados se sitúan por debajo de otros aparcamientos privados del núcleo costero y asegura que la medida responde a la necesidad de ordenar un espacio que multiplica su población durante la temporada alta.

Desde el Consistorio recuerdan igualmente que la implantación de la ORA cuenta con respaldo jurídico tras la desestimación del recurso presentado contra la licitación por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

Pese a ello, la controversia sigue creciendo a pocas semanas del inicio del verano y convierte la regulación del aparcamiento en uno de los asuntos más debatidos actualmente en Matalascañas.