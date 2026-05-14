Huelva impulsa un proyecto europeo para combatir la pobreza energética

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha celebrado en Huelva un taller de trabajo centrado en la equidad energética y el impulso de comunidades energéticas solidarias dentro del proyecto europeo BRIDGES, una iniciativa financiada por la Unión Europea para promover una transición energética más justa e inclusiva.

El encuentro ha reunido a representantes de administraciones públicas, entidades locales, comunidades energéticas, empresas del sector, organizaciones sociales y expertos académicos con el objetivo de avanzar en nuevos modelos energéticos orientados a combatir la pobreza energética.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, destacó durante la jornada la necesidad de construir “un modelo energético más justo, limpio y democrático”, subrayando que la transición verde debe garantizar que “nadie quede atrás”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, defendió que la transición energética “también es una cuestión social” y resaltó el papel de las administraciones públicas para que los beneficios de este proceso lleguen a todos los territorios y colectivos.

Durante el taller se abordaron cuestiones relacionadas con el autoconsumo, las comunidades energéticas y la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones, ciudadanía y entidades sociales para reducir desigualdades.

La jornada sirvió además para presentar las bases del futuro Laboratorio Social de Innovación, un espacio destinado a desarrollar soluciones colaborativas y nuevas formas de gestión pública vinculadas a la energía sostenible.

Entre los objetivos del encuentro figuraban identificar necesidades energéticas en el territorio, analizar experiencias ya implantadas en la provincia y estudiar fórmulas de gobernanza que permitan impulsar modelos energéticos más inclusivos y participativos.

El proyecto BRIDGES continuará desarrollándose en Andalucía con nuevas acciones destinadas a fomentar la innovación pública y el acceso a la energía entre colectivos vulnerables.