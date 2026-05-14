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Adjudicadas las obras de reparación del IES San Blas tras los daños del temporal

La Junta invertirá cerca de dos millones de euros en arreglar cubiertas y espacios interiores del instituto de Aracena

Obras IES San Blas Aracena
Obras IES San Blas Aracena
Obras
Adjudicadas las obras de reparación del IES San Blas tras los daños del temporal
Redacción
Redacción
14/05/26 - 11:41

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de reparación del IES San Blas, en Aracena, afectado por el tren de borrascas registrado a comienzos de año.

La actuación se dividirá en dos contratos diferenciados centrados en la reparación de cubiertas y la reforma de espacios interiores y exteriores del centro educativo, con una inversión global cercana a los dos millones de euros.

Las obras de reparación de cubiertas han sido adjudicadas a la UTE Alto La Era - Manuel Zambrano por un importe de 825.088 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Estos trabajos actuarán sobre cuatro edificios y el pabellón deportivo del instituto, donde las lluvias provocaron filtraciones, humedades y problemas de habitabilidad. Las intervenciones incluirán la sustitución de cubiertas inclinadas de teja, renovación de impermeabilizaciones en cubiertas planas y mejoras específicas en sistemas de evacuación de agua.

Por otro lado, la reforma de acabados interiores y de la envolvente exterior del centro será ejecutada por la UTE Construcciones Gallardo Barrera – Sedeño Muñoz por un importe de más de 1,07 millones de euros y un plazo de cinco meses.

Esta segunda actuación contempla la sustitución de carpinterías exteriores e interiores, además de trabajos de pintura en fachadas, rejas y elementos de protección solar de los distintos edificios del instituto.

Desde la Junta destacan que estas actuaciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad, confort y habitabilidad del centro educativo tras los daños ocasionados por los temporales de principios de año.