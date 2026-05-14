Adjudicadas las obras de reparación del IES San Blas tras los daños del temporal

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de reparación del IES San Blas, en Aracena, afectado por el tren de borrascas registrado a comienzos de año.

La actuación se dividirá en dos contratos diferenciados centrados en la reparación de cubiertas y la reforma de espacios interiores y exteriores del centro educativo, con una inversión global cercana a los dos millones de euros.

Las obras de reparación de cubiertas han sido adjudicadas a la UTE Alto La Era - Manuel Zambrano por un importe de 825.088 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Estos trabajos actuarán sobre cuatro edificios y el pabellón deportivo del instituto, donde las lluvias provocaron filtraciones, humedades y problemas de habitabilidad. Las intervenciones incluirán la sustitución de cubiertas inclinadas de teja, renovación de impermeabilizaciones en cubiertas planas y mejoras específicas en sistemas de evacuación de agua.

Por otro lado, la reforma de acabados interiores y de la envolvente exterior del centro será ejecutada por la UTE Construcciones Gallardo Barrera – Sedeño Muñoz por un importe de más de 1,07 millones de euros y un plazo de cinco meses.

Esta segunda actuación contempla la sustitución de carpinterías exteriores e interiores, además de trabajos de pintura en fachadas, rejas y elementos de protección solar de los distintos edificios del instituto.

Desde la Junta destacan que estas actuaciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad, confort y habitabilidad del centro educativo tras los daños ocasionados por los temporales de principios de año.