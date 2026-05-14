Lepe organiza un taller para ayudar a las familias del alumnado de 4º de ESO

El proyecto Lepe Siente ha organizado una nueva edición del taller ‘Puerto Seguro’, una iniciativa dirigida a padres y madres del alumnado de 4º de ESO de los institutos de Lepe centrada en la parentalidad positiva y la educación emocional.

La actividad, bajo el título ‘Educar para querer y quererse’, se celebrará el próximo lunes 25 de mayo a las 18.00 horas en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal Baltasar de los Ríos y reunirá en una única sesión a familias de ambos institutos de la localidad.

Desde el programa Lepe Siente animan a participar en este encuentro, en el que se abordarán algunos de los contenidos trabajados previamente con el alumnado de 4º de ESO, además de ofrecer herramientas para fomentar la autonomía emocional en hijos e hijas adolescentes.

Para asistir será necesaria inscripción previa antes del 21 de mayo a través de un formulario habilitado por la organización.

Con anterioridad a este taller familiar, el alumnado ha participado en sesiones de autonomía emocional y educación afectivo-sexual impartidas por profesionales del Área de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento de Lepe.

Entre los contenidos desarrollados se encuentran aspectos relacionados con los vínculos afectivos, el espacio personal, el autocuidado, la sexualidad, los mitos y tabúes o la promoción de relaciones sanas.

El proyecto Lepe Siente nació en 2014 con el objetivo de fomentar la educación emocional y social desde un enfoque preventivo y de promoción de la salud, trabajando especialmente con jóvenes y familias del municipio.