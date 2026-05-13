La UNIA unirá medicina y odontología en un curso para mejorar la atención al paciente

La Universidad Internacional de Andalucía celebrará los próximos 15 y 16 de julio en la sede de La Rábida un encuentro formativo que buscará reforzar la conexión entre medicina y odontología con el objetivo de mejorar la atención al paciente.

La actividad, incluida dentro de los Cursos de Verano de la UNIA y organizada junto al Colegio Oficial de Médicos de Huelva y el Colegio Oficial de Dentistas de Huelva, llevará por título ‘Sinergias entre medicina y odontología: priorizando la atención al paciente’.

La directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, destacó durante la presentación que esta colaboración permite “mejorar los servicios públicos a través de la capacitación y actualización de sus profesionales”, subrayando además la importancia de crear espacios de trabajo conjunto entre disciplinas sanitarias.

El curso se desarrollará mediante mesas de trabajo en las que participarán médicos, dentistas y otros profesionales sanitarios para abordar cuestiones como el uso de antibióticos, la atención a pacientes con enfermedades raras o discapacidad, las técnicas de anestesia en cirugía menor o la traumatología dental infantil.

El presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, Víctor Núñez, señaló que este encuentro permitirá “cubrir carencias” existentes entre ambas disciplinas y trabajar desde “la evidencia científica y las últimas prácticas técnicas”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado, defendió la importancia de una formación multidisciplinar que facilite compartir conocimientos y mejorar la colaboración entre profesionales sanitarios en beneficio de los pacientes.