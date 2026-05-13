Aljaraque exhibe el talento de los talleres del Centro de la Mujer en su muestra de fin de curso

Aljaraque ha vuelto a llenarse de creatividad y artesanía con la tradicional exposición de fin de curso de los talleres del Centro Municipal de Información a la Mujer, una muestra que reúne los trabajos realizados durante los últimos meses por alumnado y monitoras.

La explanada junto a la Casa de la Cultura acogió esta exposición en la que se pudieron contemplar creaciones elaboradas en los talleres de encaje de bolillos, ganchillo, punto, reciclaje de muebles, manualidades y corte y confección, desarrollados desde el pasado mes de octubre y que finalizarán el próximo 31 de mayo.

Cientos de personas visitaron la muestra para conocer el trabajo realizado por las más de 270 participantes de los talleres impartidos tanto en Aljaraque como en Corrales.

El alcalde del municipio, Adrián Cano, y la concejala de Igualdad, Josefa Arenas, visitaron la exposición y destacaron “el enorme trabajo realizado” por monitoras y alumnas.

Ambos subrayaron además que estos talleres no solo sirven para aprender y desarrollar habilidades artísticas y manuales, sino que también se convierten en espacios de convivencia, amistad y socialización para muchas personas.

La programación de esta jornada cultural se completará con un desfile de diseños elaborados en los talleres de corte y confección, previsto para esta tarde en la plaza de la Constitución.

La actividad cuenta además con la colaboración de la Concejalía de Envejecimiento Activo y Atención al Mayor, dirigida por Cinta Rengel, así como del taller municipal de castañuelas.