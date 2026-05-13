UPA Huelva activa un dispositivo para facilitar la regularización de inmigrantes

UPA Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial de asesoramiento y tramitación de expedientes ante el nuevo proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, con el objetivo de reforzar el empleo agrario y facilitar contrataciones más estables y seguras en el sector.

Desde la organización agraria explican que esta iniciativa busca “evitar problemas administrativos e incertidumbres en las contrataciones”, especialmente de cara a las próximas campañas agrícolas de la provincia de Huelva.

UPA Huelva destaca además la necesidad de “integrar de forma legal y digna a personas que ya forman parte fundamental de nuestra comunidad”, subrayando el papel que desempeñan miles de trabajadores inmigrantes dentro del sector agrícola onubense.

La organización asegura además que actualmente es la única asociación que está desarrollando este servicio específico de acompañamiento y gestión documental dentro de este proceso de regularización.

Para ello, cuenta con dos técnicos especializados, uno de ellos con dominio del árabe, además de una experiencia de más de 25 años en programas relacionados con la contratación agraria en origen, como el programa GECCO.

Desde UPA Huelva consideran que avanzar hacia un modelo laboral “ordenado, legal y estable” permitirá aportar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empresarios agrícolas de la provincia.