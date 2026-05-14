Punta Umbría se prepara para vivir desde mañana su Romería de la Santa Cruz

Punta Umbría dará mañana viernes el pistoletazo de salida a una de sus celebraciones más tradicionales y esperadas con el inicio de la Romería de la Santa Cruz, que se prolongará hasta el próximo lunes 18 de mayo en el recinto de La Norieta.

La salida de la hermandad está prevista para las 17.00 horas tras la bendición y la tradicional ofrenda floral en la barriada de la Santa Cruz, dando comienzo a un fin de semana marcado por la convivencia romera, los actos religiosos y el ambiente festivo.

Uno de los momentos más destacados del programa llegará en la madrugada del sábado al domingo con la actuación del grupo Los Marismeños, prevista a las 00.00 horas en la plaza Pedro Martín.

Con motivo de la romería, el Ayuntamiento ha preparado además un amplio dispositivo especial de seguridad, tráfico, limpieza, emergencias y Protección Civil para garantizar el normal desarrollo de la celebración.

Entre las principales novedades figura el refuerzo del servicio gratuito de autobuses entre Punta Umbría y La Norieta, con más horarios y plazas que en años anteriores para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes.

Durante todo el fin de semana se desarrollarán actos religiosos, procesiones, pujas, subastas y encuentros de convivencia en torno a una de las fiestas con mayor arraigo popular del municipio costero.

Desde el Ayuntamiento y la hermandad organizadora también se ha realizado un llamamiento al respeto por el entorno natural, la convivencia y el bienestar animal para disfrutar de una romería segura y responsable.