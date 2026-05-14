Los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte llevan sus protestas a una jornada de huelga

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Almonte ha protagonizado este jueves una jornada de huelga para reclamar mejoras laborales y denunciar la falta de respuestas del equipo de Gobierno municipal ante las demandas de la plantilla.

La protesta, respaldada por el resto de fuerzas sindicales, se enmarca dentro del calendario de movilizaciones que los trabajadores municipales vienen desarrollando desde hace semanas y que ya ha incluido decenas de concentraciones.

Durante la jornada, empleados públicos se concentraron en la plaza Virgen del Rocío, frente al Ayuntamiento, donde dieron lectura a un manifiesto en el que denunciaron la sobrecarga de trabajo, los incumplimientos laborales y el deterioro progresivo de los servicios municipales.

Según los sindicatos, la situación afecta a un total de 363 trabajadores repartidos entre Almonte, El Rocío y Matalascañas.

Entre las principales reivindicaciones figura la aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) para toda la plantilla, ya que, según denuncian, actualmente solo se aplica al área de Seguridad Ciudadana desde 2020, generando un “agravio comparativo” dentro del Consistorio.

Los trabajadores también reclaman el pago de cantidades pendientes y la reactivación de la Mesa General de Negociación, que según CSIF lleva cerca de 300 días sin convocarse.

Desde la organización sindical aseguran además que se han agotado todas las vías de diálogo y critican la ausencia del equipo de Gobierno en la reunión celebrada el pasado 7 de mayo en el Sercla para intentar desbloquear el conflicto.

El delegado sindical de CSIF, Matías Acevedo, acusó al equipo de Gobierno de responder únicamente mediante comunicados y mantener una actitud de bloqueo ante las reivindicaciones laborales de la plantilla.

Los representantes sindicales defendieron además que la situación laboral de los empleados públicos repercute directamente en la calidad de los servicios que reciben los vecinos del municipio.