La Diputación instalará abrevaderos de agua para los animales en los caminos de El Rocío

La Diputación de Huelva instalará este año tres grandes abrevaderos de agua en distintos puntos de los caminos de Romería de El Rocío para garantizar el suministro a los animales que acompañan a las hermandades durante la peregrinación hacia la aldea.

Cada uno de estos depósitos contará con una capacidad de 25.000 litros de agua y estará situado en zonas estratégicas por donde transitan los romeros: Las Posadillas y el Cruce de Casa Beas, en el término municipal de Moguer, y Casa Canelo, en Almonte.

El anuncio lo realizó el diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa, durante el acto de entrega de tazas metálicas reutilizables destinadas a las hermandades rocieras integradas en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva.

La medida forma parte del dispositivo especial puesto en marcha por la Diputación para reducir el impacto ambiental de la romería y mejorar las condiciones del camino tanto para peregrinos como para animales.

Además de los abrevaderos, la institución provincial repartirá 30.000 sacos reciclados con el lema “Cuida tu camino” para facilitar la recogida de residuos durante el recorrido, aumentando en 2.000 unidades la cifra del pasado año.

El operativo ambiental incluye también la instalación de 90 cubas de residuos de ocho metros cúbicos repartidas en 34 puntos estratégicos de sesteo y pernocta de las hermandades, un incremento del 28% respecto a años anteriores.

A ello se suman tres cubas adicionales de gran capacidad situadas dentro del Espacio Natural de Doñana, donde las labores de retirada presentan mayor complejidad debido al tránsito de las comitivas rocieras.

La Diputación ha reforzado igualmente las tareas de limpieza de caminos mediante brigadas específicas y vehículos todoterreno, además de tratamientos de desinsectación en zonas especialmente sensibles para minimizar riesgos sanitarios durante la romería.

Las actuaciones se desarrollarán en puntos como Posadillas, Milanillo, Casa Beas, La Torreta, El Corchito o Huerta del Hambre, además de distintos espacios de la aldea rociera.

En el acto participaron las hermandades de Ayamonte, Bonares, Chucena, Gibraleón, Isla Cristina, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Trigueros y otros municipios onubenses vinculados históricamente al camino rociero.