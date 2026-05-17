Teodoro León Gross analizará en Huelva los retos del periodismo actual

El salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva acogerá el próximo 2 de junio, a partir de las 19.30 horas, el encuentro ‘La actualidad andaluza, a diario’, protagonizado por el periodista y profesor malagueño Teodoro León Gross.

La charla, que contará con la presentación del también periodista Paco Reyero, abordará los principales desafíos del periodismo actual desde una perspectiva andaluza, analizando el tratamiento diario de la información y los cambios que vive el sector de la comunicación.

León Gross presenta de lunes a viernes en Canal Sur Televisión el programa ‘Mesa de Análisis’, un espacio convertido en referencia informativa gracias a su formato de actualización de noticias, con secciones explicativas y la participación de distintos profesionales andaluces.

Licenciado en Filología Hispánica, doctor en Periodismo y profesor titular de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga, el periodista malagueño colabora actualmente como columnista en ABC y participa como comentarista en el programa radiofónico ‘Herrera en COPE’, dirigido por Carlos Herrera.

Entre sus publicaciones más recientes destaca el libro La muerte del periodismo: Cómo una política sin contrapoder degrada la democracia, donde reflexiona sobre el debilitamiento de los medios tradicionales, la expansión de la desinformación y el auge de los discursos populistas en el actual contexto mediático.

La entrada al encuentro será libre hasta completar aforo.