Los agricultores y ganaderos de Huelva podrán beneficiarse de nuevas rebajas fiscales

Los agricultores y ganaderos de Huelva que tributan por el sistema de módulos podrán acogerse este año a nuevas rebajas fiscales en el IRPF tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden del Ministerio de Hacienda que reduce los índices de rendimiento neto para el ejercicio 2025.

La medida forma parte del paquete aprobado por el Gobierno para aliviar la presión económica sobre el sector agrario después de un año especialmente complicado por las altas temperaturas, las lluvias extremas, las heladas, el incremento de costes y distintos episodios climáticos adversos que han afectado a numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

En Andalucía, la reducción de la base imponible se estima en unos 430 millones de euros y beneficiará a cerca de 260.000 agricultores y ganaderos acogidos al sistema de estimación objetiva, conocido popularmente como “módulos”.

En el caso concreto de la provincia de Huelva, una de las principales reducciones afecta al cultivo del garbanzo, cuyo índice de rendimiento neto baja del 0,26 al 0,18. Además, varios municipios onubenses también podrán acogerse a rebajas específicas relacionadas con la producción de uva para vino con denominación de origen.

A nivel nacional, el Gobierno ha aprobado además reducciones importantes para algunos sectores especialmente castigados durante el último año. La apicultura verá reducido su índice un 50 %, pasando del 0,26 al 0,13, mientras que el ovino y caprino tanto de carne como de leche contará con una rebaja del 30 %.

Estas medidas se suman a la reducción general del 5 % del rendimiento neto ya aprobada para todos los agricultores y ganaderos que tributan por módulos, una medida que afecta a unos 800.000 profesionales del sector en toda España.

La orden mantiene además otros beneficios fiscales que el campo viene reclamando en los últimos años. Entre ellos figura la reducción para explotaciones ganaderas que alimenten al ganado con piensos adquiridos a terceros, así como el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego agrícola, que permite reducir un 25 % el rendimiento neto en explotaciones de regadío.

También seguirá vigente la exención en el IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC), una medida especialmente relevante para muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia onubense.

El sistema de módulos es uno de los regímenes fiscales más utilizados por pequeños agricultores y ganaderos, ya que permite tributar mediante índices objetivos en función del tipo de producción y no exclusivamente según los beneficios reales obtenidos.

Las organizaciones agrarias venían reclamando desde hace meses una actualización de estos módulos tras un ejercicio marcado por las dificultades económicas y climáticas, especialmente en zonas rurales donde las explotaciones han sufrido pérdidas de rentabilidad por la sequía, el encarecimiento energético y el aumento de los costes de producción.

La publicación de la orden supone así un alivio fiscal para miles de profesionales del campo onubense en un momento en el que buena parte del sector continúa reclamando medidas estructurales para garantizar la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.