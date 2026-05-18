La zona ORA de Matalascañas seguirá adelante pese al rechazo del pleno al considerar el Ayuntamiento que está avalada por la Justicia

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha respaldado la puesta en marcha de la zona ORA de Matalascañas al inadmitir el recurso presentado por la Asociación de Propietarios contra el inicio del servicio de estacionamiento regulado. La resolución, dictada el pasado 15 de mayo, considera además que la entidad recurrente actuó con temeridad y le impone una multa de 1.500 euros, en un nuevo episodio de la fuerte polémica generada en torno a la implantación de la zona azul en el núcleo costero.

El fallo supone un importante respaldo jurídico para el Ayuntamiento de Almonte, aunque el Tribunal no entra a valorar el fondo del debate sobre si la ORA es adecuada o no para Matalascañas. Lo que determina la resolución es que el recurso presentado no era la vía correcta para impugnar la puesta en marcha del servicio. Según el órgano autonómico, el decreto de Alcaldía recurrido no suponía una nueva contratación pública, sino simplemente la ejecución de un contrato que ya había sido adjudicado y formalizado previamente, por lo que el Consistorio sí podía activar el estacionamiento regulado una vez firmado el contrato con la empresa adjudicataria.

Otro de los aspectos clave del pronunciamiento es que el Tribunal considera que la Asociación de Propietarios carecía de legitimación para recurrir mediante este procedimiento especial en materia de contratación, al no haber participado ni poder participar como licitadora en el concurso público. La resolución entiende que la entidad actuaba desde un interés general sobre la legalidad del procedimiento, pero no desde un interés contractual directo que le permitiera utilizar este tipo de recurso administrativo.

El punto más contundente del fallo llega con la sanción económica impuesta a la asociación. El Tribunal aprecia temeridad al considerar que se insistió en argumentos ya planteados anteriormente y que se utilizó de forma improcedente este mecanismo de impugnación contractual. Por ello, acuerda imponer una multa de 1.500 euros a la entidad recurrente.

En la práctica, la consecuencia inmediata de la resolución es que la zona ORA continuará funcionando en Matalascañas mientras sigue abierto el debate político y social sobre el nuevo sistema de aparcamientos. La implantación del estacionamiento regulado ha provocado durante las últimas semanas una fuerte contestación entre parte de vecinos, propietarios y colectivos del núcleo costero, especialmente por las tarifas, las calles afectadas y el impacto que puede tener sobre residentes, trabajadores y visitantes durante la temporada alta.

La polémica sigue además muy presente en el ámbito político municipal. El pasado pleno del Ayuntamiento de Almonte rechazó la aprobación de la ordenanza reguladora de tráfico vinculada a la ORA, la norma que establece qué calles se ven afectadas por el estacionamiento regulado y cómo se distribuyen las distintas zonas azul, roja y verde. La propuesta salió adelante con los votos de la oposición frente al equipo de gobierno de Ilusiona, en una ajustada votación que volvió a evidenciar la división existente en torno al sistema de aparcamientos.

Pese a ello, el Ayuntamiento sostiene que el servicio puede seguir funcionando al considerar que el contrato ya estaba formalizado y que ahora además cuenta con el aval jurídico del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. La resolución agota la vía administrativa, aunque todavía cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.