Doñana cierra varios centros de visitantes durante la Romería del Rocío
El Acebuche y el Palacio del Acebrón permanecerán cerrados desde este martes y hasta el próximo 25 de mayo
La Romería del Rocío provocará durante los próximos días el cierre temporal de varios centros de visitantes del entorno de Parque Nacional de Doñana debido al intenso movimiento de hermandades y peregrinos por la zona.
Según ha informado la dirección del espacio natural, el Centro de Visitantes de El Acebuche y el Palacio del Acebrónpermanecerán cerrados desde el 20 hasta el 25 de mayo coincidiendo con los días centrales de la romería.
Además, los centros de visitantes José Antonio Valverde y La Rocina continúan actualmente cerrados debido a obras.
La medida busca garantizar la seguridad y facilitar la organización del tránsito de peregrinos, vehículos y dispositivos de emergencias durante una de las semanas de mayor afluencia de personas en el entorno de Doñana.
Miles de romeros atravesarán durante estos días caminos y espacios naturales del parque rumbo a El Rocío, dentro del amplio operativo del Plan Romero desplegado por las distintas administraciones.