La Sierra Encuentada celebra diez años llevando cuentos y narración oral a aldeas y pedanías de Huelva

La magia de la narración oral volverá a llenar senderos, plazas y rincones de la Sierra de Aracena y Picos de Arochecon una edición muy especial de La Sierra Encuentada, que este año celebra su décimo aniversario ampliando duración, espectáculos y municipios participantes.

El festival se desarrollará los días 19, 20, 25, 26 y 27 de junio y, como gran novedad, centrará esta edición en aldeas, pedanías y pequeños núcleos rurales de la sierra onubense, apostando por acercar la cultura a poblaciones alejadas de los grandes circuitos culturales.

La programación llegará este año a Castañuelo, en Aracena; Cumbres de Enmedio; El Patrás, en Almonaster la Real; Los Romeros, en Jabugo; y Las Cefiñas, en Aroche.

La diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, Gracia Baquero, destacó durante la presentación que esta edición supone “un importante crecimiento” del festival, que pasa de celebrarse en un único fin de semana y tres municipios a extenderse durante dos semanas y cinco localidades.

En total se desarrollarán diez espectáculos de narración oral y dos talleres de formación, casi duplicando la programación habitual del evento.

Uno de los rasgos distintivos de La Sierra Encuentada es precisamente su carácter itinerante y cambiante. Cada edición modifica escenarios, senderos, plazas y artistas, convirtiendo cada cita en una experiencia diferente vinculada al paisaje y a la tradición oral de la comarca.

Además de narradores profesionales, el festival mantiene su apuesta por la participación de personas mayores y vecinos de la sierra que conservan viva la tradición de contar historias de forma oral, permitiendo así que abuelos, abuelas y narradores populares compartan sus relatos con el público.

El cartel de esta décima edición reúne a artistas de distintos puntos de España y Latinoamérica, como el cubano Aldo Méndez, la tinerfeña Laura Escuela, la madrileña Estrella Escrina, además de los sevillanos Nacho Terceño y Anabel Gandullo.

Junto a ellos participarán también el coordinador del festival, Diego Magdaleno, el músico Don Jozelito y el joven narrador Álvaro Trinidad Herrera, que repite experiencia tras destacar en anteriores ediciones.

Durante la presentación, Diego Magdaleno subrayó que, pese al crecimiento del festival, La Sierra Encuentada “sigue siendo un festival pequeño y cercano”, defendiendo la importancia de mantener la esencia íntima de la narración oral y su conexión directa con el público y el entorno rural.

La imagen oficial del décimo aniversario ha sido diseñada por la artista serrana Virginia Ogalla, residente en Galaroza, quien ha representado en el cartel diez vencejos como símbolo de estas diez ediciones del festival.

A lo largo de su historia, La Sierra Encuentada ha recorrido buena parte de la sierra onubense llevando espectáculos a castillos, senderos, plazas, museos y aldeas, consolidándose como una de las propuestas culturales más singulares y reconocidas de la provincia de Huelva.