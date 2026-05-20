Beas inicia la exhumación de fosas de represaliados de la Guerra Civil

El cementerio municipal de Beas acoge desde finales de abril una nueva intervención para la localización y exhumación de víctimas de la represión franquista, dentro del VI Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2025-2026.

Los trabajos, impulsados por el Ayuntamiento de Beas y financiados por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática, continúan la campaña iniciada en 2025, cuando ya fueron localizadas cinco fosas comunes en este mismo enclave del antiguo cementerio civil.

Las investigaciones apuntan a que en este espacio podrían encontrarse los restos de al menos 73 personas asesinadas entre 1936 y 1937, en su mayoría vecinos de Valverde del Camino, aunque también aparecen víctimas documentadas de Trigueros, Niebla, Villablanca y Riotinto.

La actuación incluye tareas de delimitación de fosas, excavación arqueológica y estudio antropológico de los restos hallados con el objetivo de avanzar posteriormente en su identificación mediante ADN.

El arqueólogo coordinador de la intervención, Jesús Román, explicó que durante esta fase se ha desmontado gran parte del memorial construido en los años ochenta por el primer gobierno democrático municipal para habilitar una zona de trabajo de aproximadamente cinco por diez metros.

En ese espacio ya se han localizado cinco fosas de distintos tamaños con un mínimo preliminar de quince individuos identificados en superficie, una cifra que previsiblemente aumentará conforme avancen las excavaciones.

Además, queda pendiente intervenir otra zona donde en la campaña anterior se detectaron dos fosas en forma de trinchera.

El alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, destacó el compromiso del municipio con la recuperación de la memoria democrática y subrayó la coordinación mantenida con distintas administraciones y ayuntamientos de la provincia.

Según explicó el regidor, desde que se confirmó la localización de las fosas se han recibido llamadas de familiares interesados en conocer detalles del proyecto y del posible paradero de sus allegados desaparecidos.

El Ayuntamiento prevé además organizar jornadas de puertas abiertas durante el desarrollo de los trabajos para acercar el proceso a la ciudadanía y facilitar el contacto con posibles familiares de las víctimas.

Entre las personas documentadas en estas fosas aparecen nombres de represaliados de distintas localidades onubenses, además de decenas de víctimas aún sin identificar. Según la investigación realizada por el historiador Fernando Pineda, en este lugar fueron enterradas al menos 37 personas ejecutadas en 1936 y otras 29 en 1937.

La futura toma de muestras genéticas a familiares directos permitirá intentar devolver la identidad a muchas de las víctimas enterradas de forma anónima durante la represión franquista.