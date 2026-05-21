Lepe impulsa una jornada de autocuidados para mayores que viven solos en La Antilla

El Ayuntamiento de Lepe celebrará el próximo 26 de mayo una jornada de autocuidados dirigida especialmente a personas mayores que viven solas, una iniciativa que tendrá lugar en La Antilla bajo el lema “Cuidarse es quererse”.

La actividad, organizada por los Servicios Sociales Municipales dentro del proyecto Gerovínculo, se desarrollará a partir de las 11:00 horas en la Alcaldía de barrio de Pescadores de La Antilla y pretende ofrecer herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables entre las personas mayores.

Bajo el título “Autocuidados para vivir bien cada día”, la sesión abordará aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional, la alimentación, la hidratación, la seguridad en el hogar y la importancia de mantener vínculos sociales y redes de apoyo.

La jornada estará impartida por María Inmaculada Contreras, enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, quien ofrecerá distintas pautas orientadas a reforzar la autonomía personal y favorecer un envejecimiento saludable.

Desde la organización destacan que esta iniciativa busca crear un espacio cercano y participativo donde las personas asistentes puedan aprender pequeñas acciones cotidianas que ayuden a mejorar su bienestar y afrontar el día a día con mayor seguridad y calidad de vida.

La actividad está impulsada por el Ayuntamiento de Lepe, a través de Salud Local Lepe y el proyecto Gerovínculo de los Servicios Sociales Municipales, junto con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Los organizadores animan a participar a todas las personas mayores interesadas en adquirir herramientas útiles para cuidarse y mantener hábitos que favorezcan una vida más activa y saludable.