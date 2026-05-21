El pleno de Almonte rechaza de nuevo la zona azul de Matalascañas tras llegar a tiempo el concejal que estaba de crucero

La implantación de la zona azul de Matalascañas ha vuelto a sufrir un nuevo revés político en el Ayuntamiento de Almonte después de que la oposición rechazara nuevamente las ordenanzas vinculadas al servicio de estacionamiento regulado.

La sesión extraordinaria celebrada este jueves, en plena Romería del Rocío, estuvo marcada por la llegada a última hora del concejal socialista José Miguel Espina, que se encontraba de crucero y cuya ausencia podía haber cambiado el resultado de la votación.

Finalmente, el edil logró incorporarse a tiempo al salón de plenos, donde fue recibido con aplausos por parte del público asistente, permitiendo así que la oposición mantuviera su mayoría de 11 votos frente a los 10 del equipo de Gobierno de Ilusiona.

Las tres ordenanzas relacionadas con la ORA —la fiscal, la reguladora del tráfico y la vinculada a la conservación del pavimento— volvieron a ser rechazadas exactamente con el mismo resultado que en el anterior debate municipal.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, lanzó un mensaje contundente asegurando que seguirá llevando estos asuntos a futuras sesiones hasta lograr su aprobación.

“Salvo que tengan la valentía de hacer una moción de censura, lo voy a traer esto a todos los plenos, uno tras otro”, afirmó el regidor, quien justificó esta estrategia por la responsabilidad de evitar posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento derivadas del contrato ya adjudicado a la empresa concesionaria del servicio.

La tensión política volvió a ser máxima durante una sesión marcada por los reproches cruzados en torno a una de las medidas más polémicas de los últimos años en el núcleo costero.

Por su parte, José Miguel Espina reiteró su rechazo frontal al proyecto asegurando que seguirá votando “no” a una zona azul que, según defendió, “hipoteca la playa durante 30 años”.

La polémica sobre la ORA continúa así completamente abierta mientras el sistema sigue generando una enorme división política y vecinal en Matalascañas.