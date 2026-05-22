Punta Umbría activará la zona ORA el próximo 5 de junio con cambios en El Portil

Punta Umbría pondrá en marcha la zona ORA el próximo viernes 5 de junio con el inicio del dispositivo especial de regulación de aparcamientos para la temporada estival.

Durante la primera quincena de junio y la segunda mitad de septiembre, el servicio funcionará únicamente durante los fines de semana, mientras que entre el 15 de junio y el 13 de septiembre permanecerá operativo de forma continuada en las distintas zonas azul, verde, naranja y roja.

El Ayuntamiento puntaumbrieño ha informado además de que en El Portil la zona ORA comenzará el 1 de julio.

Como principal novedad, este verano no se cobrará el estacionamiento en la zona de playa de El Portil debido al cierre de los accesos existentes en ese entorno litoral.

Desde el Consistorio recuerdan también que todas las personas empadronadas en Punta Umbría cuyos vehículos tributen en el municipio tienen derecho a la tarjeta de residente ORA.

Las tarjetas tramitadas desde el año 2022 seguirán siendo válidas y se renovarán automáticamente, mientras que las nuevas solicitudes podrán gestionarse tanto en la oficina de Iberpark como en el Ayuntamiento, concretamente en el edificio Galeón.

La regulación del estacionamiento vuelve así a activarse en uno de los municipios costeros con mayor afluencia turística de la provincia durante los meses de verano.