Huelva reunirá a expertos nacionales e internacionales en las VIII Jornadas Felinas Andaluzas

La provincia de Huelva acogerá el próximo 30 de mayo las VIII Jornadas Felinas Andaluzas, un encuentro que reunirá a especialistas del ámbito científico, veterinario e institucional para abordar uno de los grandes retos actuales de las administraciones públicas: la gestión ética de las colonias felinas y su convivencia con la biodiversidad.

La cita cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, que ha trasladado la invitación a participar a los distintos ayuntamientos de la provincia ante el creciente protagonismo que tienen los municipios en la aplicación de programas CER (Captura, Esterilización y Retorno) para el control de gatos comunitarios.

Las jornadas están organizadas por FdCATS, una entidad sin ánimo de lucro especializada en bienestar felino y considerada una referencia nacional en materia de protección y gestión ética de colonias.

El programa analizará cuestiones relacionadas con la aplicación de la normativa vigente, la convivencia entre bienestar animal y conservación ambiental, experiencias reales de gestión municipal y los últimos estudios científicos sobre el impacto de los gatos comunitarios.

El objetivo pasa por ofrecer herramientas prácticas, información técnica y espacios de diálogo dirigidos especialmente a responsables municipales, técnicos de medio ambiente, servicios de salud pública y colectivos vinculados a la protección animal.

Entre los participantes destacan figuras como José Ramón Becerra o Agnès Dufau, considerada una de las principales referentes internacionales en políticas públicas de protección felina.

La organización ha subrayado además que las jornadas servirán también para fortalecer la red de colaboración entre administraciones, entidades y personas implicadas en la gestión de colonias felinas, fomentando modelos basados en la evidencia científica, el bienestar animal y la protección del entorno natural.