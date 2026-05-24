Ayamonte cortará durante una semana uno de los accesos por la N-431 por obras en el tendido eléctrico

Ayamonte sufrirá desde el próximo lunes 25 de mayo un corte de tráfico en uno de sus principales accesos por la N-431 debido a la ejecución de obras relacionadas con infraestructuras eléctricas.

Según ha informado la Policía Local, el carril de entrada al municipio por esta vía permanecerá cerrado al tráfico durante aproximadamente una semana mientras se desarrollan los trabajos en las inmediaciones de la calzada.

El aviso afecta únicamente al acceso de entrada desde la N-431, mientras que el carril de salida permanecerá habilitado con normalidad durante todo el periodo de obras.

Ante esta situación, desde la Policía Local se recomienda utilizar accesos alternativos para entrar en Ayamonte, especialmente a través de la A-49 o desde la propia N-431 por la zona del polígono industrial.

Las autoridades han pedido además extremar la precaución al circular por la zona afectada y respetar la señalización provisional que se instalará durante la ejecución de los trabajos.

El corte coincide además con días de importante movimiento de vehículos en la localidad, por lo que no se descartan retenciones puntuales en los accesos alternativos habilitados.