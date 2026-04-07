Huelva lanza un mapa digital del suelo industrial para atraer nuevas inversiones

La Diputación de Huelva y la Cámara de Comercio han presentado un visor cartográfico del suelo industrial que permitirá facilitar la llegada de empresas y proyectos al territorio. Se trata de una herramienta digital que ofrece información detallada sobre parcelas disponibles, infraestructuras y conexiones logísticas en toda la provincia.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que este recurso supone “una radiografía completa del potencial industrial de Huelva”, ya que incluye por primera vez todas las comarcas, desde la Sierra hasta el Andévalo, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo en todo el territorio.

Desde la Cámara de Comercio, su presidente, Daniel Toscano, ha subrayado el carácter práctico de la herramienta, pensada para que empresarios e inversores puedan tomar decisiones con mayor facilidad y apostar por la provincia con garantías.

El visor incorpora tecnología avanzada que permite analizar variables como la accesibilidad, el planeamiento o las infraestructuras, ofreciendo una visión global del potencial logístico de Huelva. Las instituciones coinciden en que esta iniciativa refuerza la competitividad del territorio y lo posiciona como un destino atractivo para la inversión y la generación de empleo.