La planta de Moeve en Palos recibe un premio nacional de la industria química

La planta de alcohol isopropílico (IPA) que Moeve ha puesto en marcha en Palos de la Frontera ha sido reconocida con el premio Best in Class de Expoquimia 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector químico. El galardón distingue un proyecto considerado estratégico para la industria española al tratarse de la primera instalación de estas características en el país.

El reconocimiento fue entregado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la gala celebrada en el marco de Expoquimia, donde también se premió la estrategia empresarial de la compañía por su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo de las denominadas moléculas verdes.

La nueva planta onubense permitirá garantizar el suministro nacional de alcohol isopropílico, un producto ampliamente utilizado en sectores esenciales como el sanitario y hospitalario, la industria farmacéutica, la electrónica, los semiconductores, la automoción o la fabricación de productos de limpieza e higiene personal.

Además de reforzar la capacidad industrial española, la instalación reducirá la dependencia de importaciones procedentes de terceros países, mejorando la autonomía productiva en un compuesto considerado estratégico para numerosas actividades económicas.

Desde la compañía han destacado que la planta está preparada para utilizar tanto energía como materias primas de origen renovable en el proceso de fabricación. Asimismo, cuenta con la certificación medioambiental ISCC Plus, que garantiza la sostenibilidad y trazabilidad de las materias primas recicladas y de base biológica empleadas.

El director del Negocio de Intermedios del área química de Moeve, Álvaro Llanos, aseguró que este reconocimiento supone un respaldo al trabajo que la empresa desarrolla dentro de su estrategia Positive Motion para impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a la descarbonización de la industria química y a la transición hacia modelos más sostenibles.

La distinción recibida en Barcelona refuerza además el protagonismo del polo químico de Huelva en la transformación energética e industrial que está viviendo el sector, consolidando a Palos de la Frontera como uno de los enclaves clave para el desarrollo de nuevos productos sostenibles y de alto valor añadido.