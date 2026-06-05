La Ruta del Encuentro se presenta ante 18 países iberoamericanos en Huelva

La Diputación de Huelva ha presentado la Ruta del Encuentro ante representantes de 18 países iberoamericanos durante la clausura de la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (PRICI), un encuentro que ha convertido a la provincia en epicentro del diálogo cultural y la cooperación internacional durante dos jornadas.

La iniciativa, promovida conjuntamente por la Diputación de Huelva y la República Dominicana, fue una de las protagonistas de la jornada final del encuentro impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El proyecto busca conectar los Lugares Colombinos, el Atlántico como espacio de unión entre culturas y los escenarios vinculados a los primeros contactos entre Europa y América.

La propuesta fue presentada por el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, y el director nacional de Patrimonio Monumental de República Dominicana, Juan Mubarak, quienes destacaron el potencial de esta ruta para fortalecer la cooperación cultural, impulsar la investigación histórica y proyectar internacionalmente un patrimonio compartido entre ambas orillas del Atlántico.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, subrayó durante la clausura que la provincia mantiene una relación histórica y emocional única con Iberoamérica. “Huelva es un lugar extraordinario para celebrar encuentros de este nivel porque existe una relación muy especial entre nuestra provincia y todos los pueblos iberoamericanos. Lo llevamos en nuestro ADN y forma parte de nuestra historia”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, destacó la importancia de las rutas culturales como herramientas de desarrollo y cooperación. Según señaló, estos itinerarios permiten poner en valor la historia, el patrimonio y la cultura común de los países iberoamericanos, además de generar oportunidades económicas y sociales para los territorios participantes.

Durante la segunda jornada se expusieron algunos de los itinerarios culturales más reconocidos del continente, como el Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino, el Camino Real de Tierra Adentro de México, la Ruta de las Misiones o la Ruta Universo Wayuu, entre otros ejemplos consolidados que servirán de referencia para el desarrollo futuro del programa.

La reunión ha concluido con el respaldo de las delegaciones participantes al desarrollo del PRICI, una iniciativa que pretende establecer un marco común para la creación, certificación y promoción de rutas culturales en el ámbito iberoamericano.

Con este encuentro, Huelva y La Rábida refuerzan su papel como punto de unión entre Europa y América y como escenario de referencia para los grandes proyectos de cooperación cultural de Iberoamérica.