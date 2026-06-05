Diputación destina 340.000 euros a mejorar once carreteras de la provincia

La Diputación de Huelva está ejecutando obras de mejora y reparación en once carreteras provinciales de la zona sur con una inversión cercana a los 340.000 euros. Los trabajos tienen como objetivo corregir deterioros localizados en la red viaria y aumentar la seguridad de los conductores que transitan por estas vías.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela, ha visitado algunas de las actuaciones junto a técnicos de la Diputación y representantes de la empresa adjudicataria, Canteras Reunidas de Huelva.

Las obras se están desarrollando en carreteras repartidas por distintas comarcas de la provincia, entre ellas las vías que conectan Trigueros con Gibraleón, Bonares, Sotiel Coronada, Villablanca, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Alosno, Berrocal, Escacena del Campo o Paymogo, entre otros puntos.

La actuación forma parte del plan de conservación de la red provincial, que en su zona sur alcanza una longitud superior a los 405 kilómetros dentro de los más de 820 kilómetros que integran el conjunto de carreteras gestionadas por la Diputación de Huelva.

Los trabajos consisten principalmente en la rehabilitación del firme en aquellos puntos donde se habían detectado daños que no podían solucionarse mediante labores ordinarias de mantenimiento. En algunos tramos se está procediendo al fresado y reposición de la capa de rodadura, mientras que en las zonas más deterioradas se acomete una intervención más profunda con excavación del firme, aporte de zahorra artificial y posterior asfaltado.

Además, el proyecto contempla la reposición completa de la señalización horizontal afectada por las obras, incluyendo líneas, marcas viales, símbolos y cebreados, adaptados a la normativa vigente.

La inversión total asciende a 338.585 euros y permitirá mejorar las condiciones de circulación en carreteras que conectan numerosos municipios onubenses. El plazo previsto para la ejecución de todas las actuaciones es de un mes, por lo que las mejoras estarán finalizadas antes del inicio del periodo estival más intenso.

Desde la Diputación destacan que estas intervenciones contribuirán a aumentar la seguridad vial, mejorar la comodidad de los desplazamientos y prolongar la vida útil de unas infraestructuras esenciales para la movilidad en la provincia.