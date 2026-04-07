Punta Umbría impulsa la peatonalización de las calles Nutria y Coral con una inversión cercana a 300.000 euros

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha adjudicado las obras de peatonalización de las calles Nutria y Coral, dos de los principales accesos a la playa desde la avenida del Océano, en una actuación que supondrá una inversión cercana a los 300.000 euros.

La intervención en la calle Nutria será ejecutada por la empresa Punta David SL, mientras que los trabajos en la calle Coral correrán a cargo de Civilsur Huelva SL. Ambas actuaciones tendrán un plazo de ejecución reducido a 11 semanas y, según han trasladado las empresas adjudicatarias, estarán finalizadas antes del inicio del verano.

El proyecto contempla una renovación integral de ambas vías, incluyendo mejoras en la pavimentación, nuevas redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado LED más eficiente, así como la incorporación de zonas ajardinadas, mobiliario urbano, aparcamientos para bicicletas y servicios como duchas y lavapiés.

Además, estos espacios pasarán a contar con prioridad peatonal, lo que permitirá mejorar la accesibilidad, la seguridad y la sostenibilidad de unos accesos muy utilizados tanto por vecinos como por visitantes.

Desde el Consistorio destacan que esta actuación se enmarca en el Plan Recupera Punta Umbría, una estrategia destinada a modernizar los espacios públicos del municipio y mejorar la experiencia en su frente litoral.