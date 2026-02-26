Veinte proyectos optan a la gestión de los nueve chiringuitos de temporada en Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha recibido un total de 20 proyectos en el proceso de licitación de los nueve chiringuitos desmontables de temporada que se instalarán en la playa urbana y natural del municipio, según ha acordado la Mesa de Contratación tras analizar la documentación presentada.

Las propuestas han sido trasladadas a los técnicos municipales para su revisión y valoración, paso previo a la adjudicación definitiva. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado la elevada participación, subrayando que el número de iniciativas refleja la confianza del sector en un procedimiento basado en la transparencia y el rigor administrativo.

El proceso contempla la adjudicación mediante procedimiento abierto y establece que cada licitador solo podrá resultar adjudicatario de un chiringuito, con el objetivo de favorecer un reparto equilibrado. El plazo de concesión será de cuatro años, manteniéndose la obligación legal de desmontaje al finalizar cada temporada estival, al tratarse de ocupaciones temporales del dominio público marítimo-terrestre.

Las instalaciones, de carácter estacional, podrán prestar servicio entre junio y septiembre y contarán con una superficie máxima de 70 metros cuadrados, distribuidos en 20 metros de módulo cerrado y 50 destinados a terraza. Los establecimientos se ubicarán a lo largo del litoral puntaumbrieño, desde El Portil hasta La Canaleta.

El pliego de condiciones incorpora criterios vinculados a la sostenibilidad ambiental, la calidad del servicio y la integración paisajística, además del cumplimiento de la normativa vigente. La adjudicación definitiva quedará condicionada a la aprobación del Plan de Playas 2026 por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva.

De los doce chiringuitos desmontables existentes anteriormente, tres no han podido incluirse en esta licitación al carecer de concesión y licencia, además de no haber cumplido con el requerimiento de desmontaje en plazo.

La gestión de estos establecimientos implica la coordinación de tres administraciones: el Estado, como titular del dominio público marítimo-terrestre; la Junta de Andalucía, que otorga las concesiones; y el Ayuntamiento, responsable de las licencias de obra, actividad y apertura.