El deporte y la solidaridad se unen en Trigueros a beneficio de la iniciativa ‘Nunca te rindas, Ángel’

El deporte volverá a convertirse en altavoz de la solidaridad el próximo 7 de marzo en Trigueros con la celebración de un partido benéfico a favor de la campaña ‘Nunca te rindas, Ángel’. El encuentro enfrentará al Trigueros Veteranos y a una selección solidaria formada por artistas y colaboradores, y se disputará en el polideportivo municipal ‘El Morillo’.

La presentación del evento tuvo lugar en la Diputación de Huelva, con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; la primera teniente de alcalde de Trigueros, Ana Torres; el concejal de Deportes, Juan María Martín; la madre del menor, Ángela Sánchez; representantes del grupo de voluntarias impulsoras de la iniciativa y colaboradores como el exfutbolista Jesús Vázquez y el cantaor Arcángel.

Durante el acto se puso de relieve que el partido es mucho más que una cita deportiva, ya que busca recaudar fondos y dar visibilidad a la situación de Ángel, un niño afectado por el síndrome de FIRES, una enfermedad neurológica rara. Tras una reciente intervención quirúrgica, el pequeño se encuentra en proceso de recuperación.

Las organizadoras destacaron que este encuentro se suma a otras acciones solidarias desarrolladas en las últimas semanas, como la gala benéfica, y agradecieron el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación, el equipo de veteranos y la selección solidaria.

Las entradas ya se encuentran a la venta en el Autoservicio Moreno de Trigueros y en la cantina del polideportivo en horario de tarde. También podrán adquirirse en taquilla el mismo día del partido desde la mañana.

Desde la organización se ha hecho un llamamiento a la participación de toda la provincia para que el 7 de marzo el polideportivo ‘El Morillo’ se llene de público y la familia de Ángel sienta el respaldo colectivo en una jornada donde el fútbol y la solidaridad volverán a ir de la mano.