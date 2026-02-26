La Diputación destina 23 millones de euros directos a los municipios para paliar los daños de los temporales

La Diputación Provincial de Huelva destinará 23 millones de euros de forma directa a los ayuntamientos para hacer frente a los daños ocasionados por los recientes temporales, dentro del Programa Extraordinario de Recuperación ‘Tu Diputación Actúa’.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, presentó la iniciativa junto al vicepresidente primero, José Manuel Zamora, destacando que se trata de una respuesta inmediata para ayudar a recuperar la normalidad en los 80 municipios y las dos Entidades Locales Autónomas de la provincia.

Tu Diputacion Invierte

Del total aprobado, 13,2 millones de euros se asignarán directamente a actuaciones municipales; 4,8 millones se reservarán para localidades con situaciones de especial gravedad o singularidad; y otros 5 millones se invertirán en infraestructuras viarias de carácter provincial. Las ayudas se canalizarán mediante subvenciones nominativas extraordinarias para agilizar los trámites y garantizar que los fondos lleguen en el menor tiempo posible.

Los ayuntamientos podrán destinar las cantidades asignadas a las actuaciones que consideren prioritarias, como la reparación de caminos rurales, arreglo de calles, rehabilitación de edificios municipales o mejoras en infraestructuras básicas. Además, estas ayudas podrán complementar otras subvenciones de distintas administraciones o financiar proyectos exclusivamente municipales.

Con este programa, la Diputación supera los 70 millones de euros en asignaciones directas a los municipios en menos de un año, sumando los 23 millones de ‘Tu Diputación Actúa’, otros 23 millones del plan ‘Tu Diputación Invierte’ y los 25 millones del Plan de Concertación 2026. Esta cifra supone un incremento del 444% respecto al último plan aprobado por la anterior Corporación Provincial, que ascendió a 16 millones de euros.

La institución provincial prevé aprobar definitivamente el programa en un pleno extraordinario convocado para el próximo 2 de marzo, con el objetivo de que los fondos comiencen a transferirse a los municipios en las próximas semanas.