Almonte inicia un plan de choque de fumigación contra los mosquitos tras las intensas lluvias

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha un plan de choque de fumigación para combatir la proliferación de mosquitos tras las abundantes lluvias registradas en los últimos meses, en coordinación con el Servicio de Control de Plagas de la Diputación Provincial de Huelva.

Desde el Consistorio se destaca que el presente año está siendo uno de los más lluviosos que se recuerdan en el municipio y en el entorno del Parque Nacional de Doñana, circunstancia que ha favorecido la acumulación de agua y la aparición de focos de cría. En el espacio protegido no se pueden realizar fumigaciones por motivos de protección medioambiental.

Las labores han comenzado en Matalascañas, especialmente en las zonas con mayor acumulación, y se desarrollarán de manera progresiva en el resto del término municipal, incluyendo El Rocío y el núcleo de Almonte.

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de actuar en todas las áreas donde sea posible intervenir para minimizar las molestias a la población ante el aumento de la presencia de mosquitos.