El IES Alto Conquero gana la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo

El IES Alto Conquero de Huelva se ha proclamado campeón de la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía 2025/2026, en la modalidad de lengua española, tras una intensa jornada celebrada en la capital onubense y en la que participaron doce centros de Educación Secundaria.

La competición, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se desarrolló en horario de mañana en el Conservatorio Profesional de Música ‘Javier Perianes’, donde tuvieron lugar las rondas clasificatorias, mientras que las semifinales y la final se disputaron por la tarde en el CDP Molière.

El equipo del IES Alto Conquero logró imponerse en la final al IES Doñana de Almonte, que obtuvo el subcampeonato provincial. Gracias a esta victoria, el centro onubense será el encargado de representar a la provincia de Huelva en la fase autonómica que se celebrará el próximo mes de mayo.

Durante la jornada, los equipos debatieron sobre la vigencia y eficacia de la ONU y los organismos supranacionales en la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI, una cuestión de gran actualidad que puso a prueba la capacidad de análisis, argumentación y oratoria del alumnado.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, destacó en la apertura del torneo la importancia del debate como herramienta pedagógica que fomenta el pensamiento crítico, la comunicación lingüística y el respeto a las ideas contrarias.

El torneo contó además con la colaboración del alumnado de 1.º de Bachillerato Internacional del IES Diego de Guzmán y Quesada, que participó en la organización y apoyo logístico del evento.