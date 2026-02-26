Lucena del Puerto despliega su primavera más intensa entre tradición, fe y frutos rojos

Lucena del Puerto inicia la cuenta atrás para vivir una de las épocas más esperadas del año. La localidad afronta una primavera repleta de celebraciones que combinan tradición, religiosidad, cultura y deporte, en una programación que implicará a todo el municipio durante los próximos meses.

El diputado provincial Juan Daniel Romero destacó el especial encanto de estas fiestas tras las últimas semanas marcadas por las borrascas, subrayando el esfuerzo del Ayuntamiento por ofrecer una agenda variada y atractiva. En esa misma línea, el alcalde, Álvaro Regidor, definió la primavera lucenera como un tiempo de contrastes donde conviven recogimiento, pasión, alegría y raíces.

La programación arranca con la Semana Santa, que mantiene su esencia en el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo, protagonizado por un Cristo Yacente articulado del siglo XVII, una imagen de gran valor histórico cuya posible restauración estudia el Ayuntamiento junto a otras administraciones. Como novedad para mantener viva la tradición entre los más pequeños, la Hermandad del Gran Poder celebrará el 27 de marzo, Viernes de Dolores, una procesión infantil.

Tras la Resurrección, el calendario festivo se adentra en las Cruces de Mayo. Las verbenas populares se celebrarán los días 18 de abril y 2 de mayo, antes de la apertura oficial de las capillas el 3 de mayo con un recorrido acompañado por tamborileros y una convivencia en la Plaza de la Constitución. Las Cruces infantiles tendrán lugar el 12 de mayo y la tradicional procesión de las Cruces se celebrará el sábado 16 de mayo, fecha señalada como uno de los días grandes del municipio.

El Rocío volverá a vivirse con intensidad, prolongándose el ambiente romero hasta el Romerito del 15 de junio, donde se designará al nuevo Hermano o Hermana Mayor. Antes, el 7 de junio, el Corpus Christi pondrá solemnidad al calendario, precedido el 5 de junio por el III Concurso de Fandangos ‘José Pérez de Guzmán’, que reunirá a cantaores de dentro y fuera de la provincia.

La primavera en Lucena también tiene sabor propio. Los campos teñidos de rojo por fresones y frutos rojos simbolizan el motor económico del municipio y estarán presentes en cada celebración, junto a dulces tradicionales como torrijas, pestiños, arroz con leche o hornazos.

En el apartado deportivo, el 28 de marzo se celebrará la II Carrera Popular Berries, integrada ya en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación y con la colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo. La prueba, organizada junto al CD TrailRun Lucena del Puerto, ofrecerá distintas distancias —desde tres kilómetros para categorías infantiles hasta siete para adultos— y destinará parte de la recaudación a la Asociación de Lucha contra el Cáncer de la localidad. La meta, como no podía ser de otra manera, recibirá a los corredores con frutos rojos, símbolo de identidad y orgullo del municipio.

Con este amplio programa, Lucena del Puerto invita a vecinos y visitantes a vivir una primavera en la que tradición, cultura y deporte laten al mismo ritmo.