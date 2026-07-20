Un vecino de La Antilla gana un Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros

La suerte ha sonreído este domingo en La Antilla, donde el sorteo del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 240.000 euros, repartidos en pagos de 2.000 euros al mes durante diez años.

El cupón premiado fue vendido por Pedro Soler, vendedor de la ONCE desde hace dos años, que repartió la fortuna en el paseo de la playa en una jornada marcada por el ambiente festivo previo a la final del Mundial disputada por la selección española.

Soler ha reconocido sentirse especialmente feliz por haber repartido este premio en un día tan señalado. "Me alegro mucho por el que le haya tocado, esto es como otro gol del Mundial", ha señalado, sin conocer todavía si el afortunado es un vecino de la zona o alguno de los numerosos turistas que disfrutaban de la jornada en la costa onubense.

El premio supone uno de los principales sorteos de la ONCE de los fines de semana y vuelve a dejar la fortuna en la provincia de Huelva, coincidiendo con un domingo de gran afluencia de público en La Antilla.