Valverde se convierte hoy en un gran lienzo con el VI Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre

Valverde del Camino celebra hoy sábado, 8 de noviembre, el VI Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, una cita que transforma las calles del municipio en un gran escenario artístico bajo la temática “Valverde, para vivir”. Pintores de distintos puntos se dan cita para captar, con sus pinceles, la esencia y la vida cotidiana de la localidad.

El certamen, que reparte un total de 5.000 euros en premios, cuenta con un jurado formado por el artista valverdeño Fran Mora y los pintores sevillanos Javier Montes y Carmen Márquez. Desde primera hora de la mañana, los participantes recorrerán las calles y rincones más emblemáticos de Valverde en busca de inspiración, ofreciendo a vecinos y visitantes un espectáculo visual en pleno corazón del municipio.

Durante la tarde, las obras permanecerán expuestas en la Plaza del Ferrocarril del Buitrón, que se convertirá en una auténtica galería al aire libre abierta a todos los públicos. El Ayuntamiento ha destacado la implicación de las empresas colaboradoras, cuyo apoyo resulta clave para mantener una cita que, año tras año, consolida a Valverde del Camino como un referente cultural y artístico en la provincia.