Almonte refuerza la seguridad en El Rocío con un dispositivo especial durante la Navidad

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha un dispositivo especial de refuerzo policial en la aldea de El Rocío con motivo de las fiestas navideñas, coincidiendo con el incremento de la afluencia de vecinos y visitantes. El objetivo de este operativo es garantizar la seguridad, el orden público y la convivencia durante uno de los periodos con mayor actividad social del año.

El plan contempla un aumento de la presencia policial en las zonas de mayor concentración de personas, así como en los accesos y principales vías de la aldea, con el fin de prevenir incidencias y asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

Dentro de este refuerzo se desarrollará una campaña específica de seguridad vial, con la realización de controles preventivos de alcoholemia y drogas mediante alcoholímetros y drogotest. Estas actuaciones tienen un carácter fundamentalmente preventivo y de concienciación, orientadas a fomentar el respeto a las normas de tráfico, reducir conductas de riesgo y evitar accidentes.

De forma paralela, el dispositivo policial intensificará la vigilancia sobre las casas discotecas y espacios de ocio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, así como la seguridad y el descanso vecinal, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Desde el Ayuntamiento se subraya que el operativo no tiene un carácter sancionador, sino que busca proteger a las personas, prevenir situaciones de riesgo y promover un comportamiento responsable tanto en la conducción como en el disfrute del ocio durante las fiestas.

Asimismo, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, apelando a la responsabilidad individual, al respeto de las normas y a seguir en todo momento las indicaciones de los agentes como elementos clave para unas Navidades seguras.

Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Almonte reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y el respeto en El Rocío, con el objetivo de que las celebraciones navideñas se desarrollen con tranquilidad y responsabilidad.