La Diputación destina 120.000 euros a impulsar el deporte base y de alto rendimiento en la provincia

La Diputación de Huelva ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 120.000 euros, destinada a apoyar la participación de entidades deportivas y deportistas de la provincia en campeonatos oficiales de Andalucía, de España y en competiciones de ámbito nacional e internacional a lo largo del año 2025.

La iniciativa, impulsada a través del Servicio de Deportes, tiene como objetivo fomentar el deporte base y reforzar el desarrollo, la formación y la proyección de los deportistas onubenses, consolidando su presencia en el panorama deportivo andaluz, nacional e internacional. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria única.

La convocatoria se estructura en tres líneas de actuación. La primera está dirigida a entidades deportivas que participen en campeonatos oficiales de Andalucía y/o de España en categorías inferiores a la absoluta o sénior. La segunda línea se centra en deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento que compitan de forma individual en Campeonatos de España o integren selecciones nacionales en competiciones internacionales. Por último, se contempla una tercera línea para deportistas de Rendimiento de Base o con Proyección, con edades comprendidas entre los 14 y los 23 años, que acrediten resultados destacados en competiciones oficiales.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades deportivas andaluzas con sede en la provincia de Huelva que estén inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como deportistas nacidos o residentes en la provincia que cumplan los requisitos establecidos. Quedan excluidos los proyectos que ya cuenten con otras subvenciones o ayudas procedentes de áreas o servicios de la propia Diputación.

El presupuesto máximo asignado a esta convocatoria asciende a 120.000 euros y se imputará al presupuesto del ejercicio 2026, quedando condicionado a la aprobación definitiva de las cuentas provinciales.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 23 de enero de 2026. La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva, utilizando sistema de identificación digital y acompañando la documentación requerida.

Con esta convocatoria, la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de transmisión de valores, cohesión social y proyección exterior de la provincia, respaldando el esfuerzo de clubes y deportistas que representan a Huelva en competiciones de alto nivel.