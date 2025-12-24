La Guardia Civil destapa una estafa en la campaña de la aceituna en el Condado de Huelva con once implicados

La Guardia Civil ha desarticulado en el Condado de Huelva una presunta trama de estafa vinculada a la campaña de recogida de aceitunas 2025/2026, en la que estarían implicadas once personas. En el marco de esta operación, desarrollada desde el pasado mes de septiembre, los agentes han detenido a cinco individuos y han investigado a otros seis como presuntos autores de delitos de estafa, falsificación de documento, así como un delito de hurto. Además, se han intervenido un total de 625 kilos de aceitunas.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo ROCA 3 de la Guardia Civil de La Palma del Condado, que intensificó los controles e inspecciones en almazaras y puntos de compra de aceituna de la comarca con el inicio de la campaña. Durante estas inspecciones, los agentes detectaron irregularidades en la documentación presentada por varias personas para justificar la procedencia de las aceitunas entregadas.

En concreto, los Documentos de Acompañamiento al Transporte (DAT) aportados reflejaban supuestas entregas procedentes de diversas explotaciones agrícolas, pero las firmas presentaban anomalías que levantaron sospechas. Tras comprobar las fincas de origen declaradas, los agentes constataron que muchas de ellas se encontraban en estado de abandono, sin recolección alguna y sin haber recibido los tratamientos fitosanitarios obligatorios que figuraban en los contratos firmados.

Según la investigación, las aceitunas eran introducidas en el mercado de forma fraudulenta, desconociéndose su verdadera procedencia, lo que hace sospechar que podían haber sido sustraídas de otras explotaciones agrícolas. De este modo, se daba apariencia de legalidad al producto sin cumplir los requisitos de trazabilidad exigidos.

La operación culminó con un dispositivo de vigilancia en el que fueron interceptadas tres personas cuando intentaban entregar aceitunas en una almazara utilizando nuevamente documentación falsificada. En ese momento, la Guardia Civil intervino los 625 kilos de aceitunas transportados. Las pesquisas revelaron que parte del fruto procedía de una finca donde dos personas recolectaban con autorización del propietario, aunque también sustraían aceitunas de una tercera explotación, utilizando después los DAT falsos para su comercialización.

El modus operandi consistía en obtener autorizaciones de fincas que nunca llegaban a recolectarse y emplear esa documentación para introducir aceitunas sustraídas de otras explotaciones, obteniendo así un beneficio económico ilícito. Entre los investigados figuran dos agricultores que presuntamente colaboraron en la estafa, firmando contratos de compraventa a sabiendas de que sus olivares estaban abandonados y sin tratar.

Los hechos investigados se han producido en distintas localidades del Condado de Huelva y las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.