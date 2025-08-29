Valverde del Camino renueva por completo su parque de contenedores con inversión de 330.000 euros

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha iniciado la renovación total del parque de contenedores dentro del nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, con una inversión de 330.000 euros destinada a mejorar la limpieza y el cuidado de estas infraestructuras esenciales.

El parque renovado incluirá 300 contenedores de fracción resto, 105 de fracciones selectivas —papel y cartón, envases ligeros y vidrio— y 205 de fracción orgánica. Los colores de los contenedores seguirán la normativa vigente, eliminando el azul para la fracción resto. Además, el municipio contará con un camión lavacontenedores exclusivo, que permitirá cumplir la frecuencia de limpieza prevista y mantener los contenedores en óptimas condiciones por dentro y por fuera.

Según ha señalado el Ayuntamiento, la falta de previsión en el contrato anterior impidió la renovación del parque, cuyos contenedores actuales tienen 12 años y han reducido la capacidad de la fracción resto de 300 a 205 unidades, limitando la eficacia del servicio y afectando a la imagen urbana.

El nuevo contrato incluye una reposición total en el quinto año, con una inversión prevista de 160.000 euros, garantizando así que no se repitan problemas de envejecimiento y reforzando la eficiencia y sostenibilidad en la gestión de residuos del municipio.