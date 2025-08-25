Valverde del Camino renueva el césped artificial del campo de fútbol "Nuevo Alkali" tras 17 años

Valverde del Camino pone fin a 17 años sin inversiones en su campo de fútbol “Nuevo Alkali” con la renovación integral del césped artificial. Tras más de tres años de trabajo y superar una licitación de renting desierta, el Ayuntamiento consiguió una subvención de la Junta de Andalucía, complementada con fondos municipales, que permitirá llevar a cabo el proyecto por un total de 238.000 euros.

La actuación, con un plazo máximo de cuatro meses, incluye no solo la instalación del nuevo césped, que cumple la normativa europea y emplea relleno de fibra de coco y corcho en lugar de caucho, sino también mejoras en accesibilidad e iluminación, apostando por la eficiencia energética. La prioridad del consistorio es que los usuarios puedan iniciar la temporada deportiva con normalidad y seguridad.

Por otro lado, la mejora y adecuación de los vestuarios está prevista para una segunda fase, que se financiará exclusivamente con fondos municipales. Esta intervención refleja el compromiso del Ayuntamiento de Valverde del Camino con el deporte local y la modernización de sus instalaciones deportivas.