Valverde del Camino recibe por tercer año el premio ‘Tolerancia Cero contra el Maltrato’

Valverde del Camino ha vuelto a ser reconocido como Municipio Contra el Maltrato, al recibir por tercer año consecutivo el premio ‘Tolerancia Cero contra el Maltrato’, una iniciativa impulsada por Antena 3 Noticias y Mutua Madrileña.

En esta edición, el jurado ha destacado especialmente las medidas implantadas durante las fiestas locales, orientadas a la prevención y a la concienciación de la juventud frente a la violencia de género. Entre ellas, campañas de información, puntos violeta y actividades específicas de sensibilización.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Syra Senra y la concejala de Igualdad, Celia Ruiz, han mostrado su satisfacción por este nuevo reconocimiento. “Recibir este premio siempre emociona, porque nos recuerda que mientras haya una sola víctima debemos seguir luchando sin descanso contra la violencia de género”, han señalado.

El Consistorio ha agradecido el trabajo del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), al que han atribuido un papel esencial en la consolidación de las políticas de igualdad y en el impulso de programas de apoyo y concienciación.

“Este galardón es un estímulo para seguir trabajando por un Valverde más libre, justo e igualitario”, ha subrayado el equipo de Gobierno, que mantiene su compromiso de reforzar cada año las acciones municipales en materia de prevención y protección de víctimas.