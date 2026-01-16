Valverde del Camino presenta el cartel y la programación del Carnaval 2026

Valverde del Camino ha dado a conocer oficialmente el cartel y la programación del Carnaval 2026, una de las celebraciones más esperadas y queridas por la ciudadanía. El Ayuntamiento ha presentado una propuesta amplia y diversa que mantiene la esencia de la fiesta y refuerza su carácter participativo, pensada para todos los públicos y edades.

En esta edición, el cartel oficial del Carnaval 2026 es obra de la joven creadora Daniela González Jiménez, mientras que el cartel infantil y juvenil ha sido realizado por Noa Castilla Fernández. Ambas autoras han sabido plasmar en sus diseños la alegría, el color y la pasión que definen el Carnaval valverdeño, recibiendo el reconocimiento institucional por su talento.

La programación combina el Carnaval de teatro, el Carnaval de calle, el Carnaval infantil y juvenil y el Carnaval de campo, en una propuesta que es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Asociación de Carnaval El Templete. Entre las principales citas figuran el concurso de agrupaciones, el Carnaval infantil con la participación de los centros educativos, el desfile infantil, el Carnaval de calle y la tradicional Semana de Campo en el Pinar del Saltillo, con actividades para los más pequeños y música en directo.

Como novedad, el Ayuntamiento ha anunciado cambios en el desfile nocturno del sábado de Carnaval, previsto para el 14 de febrero. Ante la previsión de una climatología inestable, se ha decidido organizar con antelación un formato alternativo que permita garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la fiesta. Tras el Carnaval de calle en la plaza habrá música con DJ y, posteriormente, la carroza realizará el recorrido habitual hasta la FEMU, donde la celebración continuará en el interior hasta las seis de la mañana.

Desde el Ayuntamiento se ha invitado a vecinos y vecinas a vivir intensamente el Carnaval de Valverde del Camino 2026, una fiesta para disfrutarla de día y de noche, en la calle, en el teatro y en el campo, y que vuelve a situar al municipio como uno de los grandes referentes del Carnaval en la provincia.